Kütahya’da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 3 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltı alındı.

Kütahya’da uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 3 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltı alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, M. A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edilerek, şahıs hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan ve uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 3 kullanıcı şahsa işlem yapıldı. Bu şahıslardan, 16,12 gram bonzai,1,22 gram metamfetamin ve 2,36 gram esrar maddesi ele geçirildi.

M. A.’nın yanında suç ortağı M. E. A. ve B. K. isimli şüpheli şahıslar ile birlikte uyuşturucu madde temini için il dışına gittiği tespit edildi. Şahısların bulunduğu araç Kütahya girişinde durduruldu, araçta, araç içinde bulunan şahısların üzerinde ve şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 38,53 gram metamfetamin, 1 adet payp ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan İşlem yapılırken, adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.