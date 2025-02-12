Kütahya Belediyesi, kentin tarihi mirasını koruma ve turizm potansiyelini artırma amacıyla önemli bir adım attı. Şehrin önemli tarihi yapılarından biri olan Eğdemir Hamamı’nın restorasyonu için protokol imzalandı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın arasında imzalanan protokol kapsamında, Börekçiler Mahallesi’nde bulunan ve Vakıflar Müdürlüğü’ne ait olan tarihi Eğdemir Hamamı, "Restorasyon ve Onarım Karşılığı Kiralama" modeliyle 25 yıl süreyle Kütahya Belediyesi tarafından değerlendirilecek.

Belediye, hamamın bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını üstlenerek yapıyı şehre yeniden kazandırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, protokolün Kütahya’nın tarihi dokusunu koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Yapılacak restorasyon çalışmalarıyla tarihi yapının modern ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve şehrin turizm cazibesinin artırılması amaçlanıyor.