Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir İklim Eylem Kalkınma Planı (SEİEP) ve AB Hibe Programı” semineri, belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde, SEİEP çerçevesinde yürütülen saha çalışmaları detaylı bir şekilde ele alındı. Seminerde, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarla sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği eylem planları, sera gazı emisyonlarının azaltılması için insan müdahaleleri, ulusal iklim politikaları ve AB Hibe Programı’na yönelik bilgiler paylaşıldı.

Personelin büyük ilgiyle takip ettiği seminerde, belediyenin ilgili birimlerinin sorumlulukları detaylandırılarak, SEİEP kapsamında atılacak adımlar müzakere edildi. Etkinlik, Kütahya Belediyesi’nin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.