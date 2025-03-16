Kütahya’nın Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Mekke Camii’nde, Hz. Muhammed’in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Sakal-ı Şerif’i ziyarete açıldı. Manevi atmosferin hakim olduğu etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırk bohçaya sarılı şekilde camiye getirilen Sakal-ı Şerif, tekbir ve salavatlar eşliğinde açıldı. Cam fanusun içinde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, sırayla Sakal-ı Şerif’in önünden geçerek dua etti.

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Mekke Camii İmam Hatibi İzzet Balon, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün cemaatimizle birlikte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam’ın Sakal-ı Şerif’ini camimize getirerek Peygamber sevdalılarıyla bir araya geldik. Bizler, O’nu gönülden seven, sünnetine bağlı insanlarız. Rabbim hepimizi O’nun şefaatine nail eylesin. Bugün cemaatimiz için bereket olması niyetiyle Sakal-ı Şerif ziyaretini açtık. Katılım oldukça yoğun, tüm cemaatimize teşekkür ediyorum. Rabbim atılan her adımı sevaba vesile kılsın. Bu dünyada Sakal-ı Şerif’i ziyaret ettiğimiz gibi, Medine-i Münevvere’de Ravza’yı ziyaret etmeyi de hepimize nasip etsin" dedi.

Vatandaşlar, Hazreti Muhammed’in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) mübarek Sakal-ı Şerif’i dünya gözüyle görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Sakal-ı Şerif’in arife gününe kadar şehirdeki çeşitli camilerde halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA