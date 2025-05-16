Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Türkiye genelinde yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında, Kütahya’da Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu’nda kapsamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler; sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, fiziksel aktivite ve afet bilinci gibi birçok başlıkta bilgilendirildi. Sağlık birimleri tarafından okul bahçesinde kurulan stantlarda öğrencilere uygulamalı anlatımlar sunulurken, MEB AKUB ekipleri de afet öncesi hazırlıklar ve güvenli davranışlar hakkında sunumlar yaptı.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, yalnızca akademik başarıya değil, bedensel, ruhsal ve ahlaki gelişime de önem verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı’nı omuzlayacak nesilleri yetiştirirken yalnızca akademik değil; bedensel, ruhsal ve ahlaki yönden sağlıklı bireyler yetiştirmek önceliğimizdir. Sağlıklı birey güçlü toplumu, güçlü toplum ise sağlıklı bir gelecek Türkiye’sini inşa edecektir."

Yeni eğitim yaklaşımlarının bilgiyle birlikte beceri ve değer temelli gelişimi öncelediğine dikkat çeken Yılmaz, çocuklukta kazanılan sağlık bilincinin hem bireysel hem toplumsal fayda sağlayacağını belirtti.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, öğretmenler, protokol üyeleri ve öğrenciler de katılım sağladı. Program sonunda öğrencilere "Sağlık Elçisi" rozetleri ve görev kartları takdim edilerek, öğrendiklerini çevreleriyle paylaşmaları teşvik edildi.

Etkinliğin temel amacı, öğrencilerde sağlık okuryazarlığını artırmak ve okulları sağlıklı yaşam merkezlerine dönüştürerek toplum genelinde kalıcı sağlık bilinci oluşturmaktır.