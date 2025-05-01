Kütahya’da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Yaklaşık 30 dakika süren yoğun yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar ise adeta suya gömüldü. Özellikle 75. Yıl Mahallesi başta olmak üzere Zafertepe, Dumlupınar, 100. Yıl, Yunus Emre, Yenidoğan ve Cumhuriyet mahallelerinde yollar göle döndü. Mahalle sakinleri, altyapı yetersizliğinden şikayet ederek yetkililerden acil çözüm beklediklerini dile getirdi.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskını yaşanan binaların zemin katlarında tahliye çalışması yaparken, şehir içi ve şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda trafik ekipleri kontrollü geçiş sağlarken, Kütahya Belediyesi ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için yoğun mesai harcadı.