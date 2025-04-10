Kütahya genelinde okul servis araçlarına yönelik denetim faaliyetlerinin, Kütahya Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle yürütüldüğü bildirildi.

İl genelinde taşıma yapan 56 okulda görevli 302 özel okul servis aracı, Valilik Makamı onayı ile kayıt altına alınırken, bu araçların yüzde 99’u resmi sisteme dahil edildi.

Gerçekleştirilen birinci dönem denetimlerinde, 302 özel okul servis aracı ile birlikte, taşımalı temel eğitim çerçevesinde görev yapan 22 taşıma merkezine ait 55 araç, özel eğitim çerçevesinde 10 taşıma merkezindeki 49 araç ve 1 ortaöğretim taşıma merkezine ait 3 araç olmak üzere toplam 409 okul servis aracı denetlendi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan araçlara ilgili mevzuat gereği yasal işlemler uygulandı.

İkinci dönem denetimlerin ise 3 Şubat 2025 - 20 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere planlandı. Bu çerçevede 89 taşıma merkezinde görev yapan toplam 409 taşımalı eğitim servis aracının denetimi öngörülüyor. Şu ana kadar 179 özel servis aracı ve 16 taşımalı eğitim servis aracının denetimi tamamlandı.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlük olarak, öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla, servis şoförleri ve rehber personele yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmekte; ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde denetim çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.