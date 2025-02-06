Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Polisi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminin başlaması dolayısıyla, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" gerçekleştirdi.

Kütahya’da 8 köyde yaklaşık 5 bin 500 dekar mera alanı gübrelendi Kütahya’da 8 köyde yaklaşık 5 bin 500 dekar mera alanı gübrelendi

Uygulama kapsamında, il genelindeki 212 okul çevresinde geniş çaplı denetimler yapıldı. Denetimlerde, 1023 şahıs ve 102 araç sorgulandı. 80 işyeri ve 83 park/bahçe kontrol edildi. 14 internet kafe/oyun salonu denetlendi. 16 metruk bina incelendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların huzur ve güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: iha