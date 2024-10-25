Kütahya’da İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, Merkez Adile Zeyyat Şora Ortaokulu öğrencilerine trafik güvenliği ve suçtan korunma yöntemleri konularında seminer verildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ”Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, sorumluluk bölgemizde bulunan Merkez Adile Zeyyat Şora Ortaokulu ziyaret edilerek öğrencilere, kişisel güvenlik, istismar ve ihmal, trafik güvenliği ve suçtan korunma yöntemleri konusunda seminer verilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yarınlara daha bilinçli ve emin adımlarla ilerlemesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine güçlü ve kararlı bir şekilde devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.