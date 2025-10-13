Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu’nda, "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi kapsamında hazırlanan "Kur’an-ı Kerim Rehberim, Çevremdekilere Hijyende Örneğim" kampanyası başladı.

Tüm ortaokul öğrencilerinin bilgilendirilmesiyle startı verilen kampanya, farklı kurumlarla iş birliği içerisinde; öğretmenler, veliler, okul idarecileri ve destek personelinin katılımıyla yürütülecek. 28 Kasım tarihine kadar sürecek olan kampanya, Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Ağırlıklı 7/C sınıfından beş öğrenci koordinatörlüğünde çeşitli eğlenceli ve eğitici etkinliklerle devam edecek.

Kampanyanın danışman öğretmeni İngilizce Öğretmeni Özlem Çalışkan, "Öncelikli hedefimiz ‘hijyen’ konusuna dikkat çekmek ve öğrencilerimizde hijyen alışkanlıkları kazandırmak. ‘Temizlik imandandır’ hadisi ile rotamızı çizdiğimiz kampanyamız hem maddi hem de manevi temizliği öne çıkarmaktadır. Öğrencilerimizin önce kendilerini değiştirerek kampanyamıza destek olmalarını, ardından çevrelerine örnek bireyler olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Okul Müdürü Rüştü Benli ise, "Tüm ortaokul öğrencilerimizin aktif bir şekilde sahada yer alarak kampanyamıza destek vereceklerine inanıyorum. Çalışmalarımızın yeni ve kalıcı başlangıçlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.