Kütahya’da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 9 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyor kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Gaybi Efendi Mahallesi Gaybi Efendi Caddesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde, Ö. A. (31) isimli şahsın yapılan GBT/UYAP sorgusunda Tavşanlı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 9 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyor olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.