Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İlçe Av Komisyonu üyelerinin katılımıyla 2025 Av Dönemi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Toplantılarda, Kütahya ilçelerinin idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar ile avlanmanın yasaklandığı alanlar, yasaklanan avlanma araç ve gereçlerin özellikleri belirlenerek, avcıların avlanmaları ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler konuları görüşülerek bu doğrultuda kararlar alındı.