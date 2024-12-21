Kütahya Belediyesi tarafından, Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü anısına tören düzenlendi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde, Mevlana Celaleddin-i Rumi anısına gerçekleşen etkinlik, vatandaşların yoğun katılımı ve ilgisiyle unutulmaz bir geceye sahne oldu.

Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği Musiki Topluluğu sema mukabelesi icra etti, Dernek Başkanı Mücahit Dinç de Hz. Mevlana’nın hayatıyla ilgili bilgiler verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, “Bu tür etkinlikler, Mevlana’nın öğretilerini gelecek nesillere aktarmak ve şehrimizin manevi değerlerini yaşatmak adına büyük bir önem taşıyor. Bugün burada bu manevi yolculuğa hep birlikte şahit olduk” ifadelerini kullandı ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Kütahya Belediyesinin, kültürel ve manevi değerleri tanıtmak ve yaşatmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceği belirtildi.