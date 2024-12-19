Kütahya’nın Porsuk ve TOKİ bölgelerinde yer alan Hobi Yaşam Bahçeleri’nin kura çekimi, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hobi bahçelerinin ekim, dikim ve hasat işlemleri için vatandaşlara tahsis edilmesi amacıyla düzenlenen kura çekimi sonucunda, şehit, gazi, engelli yakınları ve emekli vatandaşlar için ayrı çekilen kuralarla Porsuk bölgesinde 39, TOKİ bölgesinde ise 81 olmak üzere toplamda 120 hobi bahçesi sahibini buldu. Kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, projenin sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Önemli olan halkımızın refahına ve huzuruna katkı sağlamaktır. Bu projeden para kazanmak gibi bir önceliğimiz yok. Amacımız, minimum bütçe ile maksimum fayda sağlayarak halkımıza hizmet etmektir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.