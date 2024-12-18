Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “Hediyem Kur’an Olsun” projesi kapsamında Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Programa İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı katıldı. Etkinlikte, seçmeli ders olarak Kur’an-ı Kerim’i tercih eden öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Proje, öğrencilere dini değerleri daha iyi öğrenme ve anlamalarına katkı sağlarken, Kur’an-ı Kerim’in toplumun her kesimine ulaşmasını amaçlıyor.

Yetkililer, projeye destek verenlere teşekkür ederken, bu tür faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. Program, öğrencilerin mutluluğu ve memnuniyetiyle son buldu.