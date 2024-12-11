Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kütahya’dan Çavdarhisar istikametine seyreden ve büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Hacıkebir Köyü girişindeki kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet şarampole savrularak yan yatarken, gelirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüleri sağlık ekiplerince Çavdarhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası kamyonette yüklü bulunan büyükbaş hayvanların araçtan çıkarak yol kenarındaki arazide otlamaları ilginç görüntüler oluşturdu.