Kütahya’da faaliyet gösteren Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’in 102. doğum günü anısına özel bir resim sergisi düzenledi. Sergide, Haydar Aliyev’in hayatı, liderliği ve Türk dünyasına kattığı değerler çeşitli görsellerle anlatıldı.

Dernek Başkanı İlqar İdrisov etkinlikte yaptığı açıklamada, "1990’lı yıllar Azerbaycan halkı için ağır, sancılı yıllardı. O zorlu dönemde Haydar Aliyev’in liderliği, milletimize umut ve istikrar getirdi. Bu sergiyle hem o yılları hatırlatmak hem de Aliyev’in bıraktığı mirası yaşatmak istedik" diye konuştu.

Sergiyi ziyaret eden Kütahya Vali Yardımcısı Fikret Zaman da etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının bu tür faaliyetlerle daha da güçlendiğini ifade etti.