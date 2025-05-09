Kocaeli Üniversitesi’nde soru-cevap etkinliğinde engelli öğrencinin tuvalet talebiyle ilgili verdiği cevapla tartışmaların odağında kalan Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Etkinlik sırasında dile getirilen engelli tuvaleti meselesi, devletimizin gücüyle çözülemeyecek bir mesele değildir. Bu konu çarpıtıldı. Devletimiz güçlüdür; binlerce, yüz binlerce tuvalet yapabilir. Burada mesele yalnızca bir tuvalet değil" dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, önceki gün gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, taleplerini dinledi. Soru-cevap esnasında engelli bir öğrenci fakültesinde engelli tuvaleti bulunmadığını dile getirdi. Rektör ile öğrenci arasında yaşanan diyalog, tartışmalara neden oldu. Tartışmaların odağındaki Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, açıklamalarda bulundu.

"Bu konu çarpıtıldı"

Konunun çarpıtıldığını ifade eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Öğrencilerimizle sürekli konuşup fikir alışverişinde bulunmayı bir şiar edinmiş rektörüm. Son 2 yıl içerisinde öğrencilerimizle yürüyüşler, kahvaltılar, kafelerde buluşmalar, onların aktivitelerinde birebir yanlarında olma ve rektörlükte her başvurularını kabul etme gibi uygulamalar gerçekleştirdik. Dün basına yansıyan ve yanlış anlaşılmanın büyümesine sebep olan hadisenin yaşandığı toplantıda, rektörlük sürecimizde öğrencilerimizle istişare maksadıyla düzenlediğimiz onlarca etkinlikten bir tanesiydi. Bu toplantılarda, yüksek ulaşılabilirlik anlayışıyla her öğrencinin fikrine değer veriyoruz. Toplantıya katılan engelli öğrencimizin de bu kapsamda engelli öğrencilerin problemleriyle ilgili verdiği bilgiler çok kıymetliydi. Zaten teşekkür ettim. Öğrencimize, ‘Senin mailini aldım, gereğini yaptık, söylediklerini biliyorum’ dedim. O maili bana gönderdikten sonra Yapı İşleri Daire Başkanı Hasan Bey’e talimat verdim. Bu kızımıza bir mekanın tahsis edildiğini, derslerini o katta yaptığını ve tuvalet olarak da kullanılabilecek bir düzenleme yapılacağını belirttim. Ancak tam bu hazırlık yapılırken böyle bir olay gündeme geldi. Arkadaşlarımız bu durumu hızlandırarak, o tuvaleti artık engelli öğrencilerin de kullanabileceği bir şekilde düzenledi. Etkinlik sırasında dile getirilen engelli tuvaleti meselesi, devletimizin gücüyle çözülemeyecek bir mesele değildir. Bu konu çarpıtıldı. Devletimiz güçlüdür; binlerce, yüz binlerce tuvalet yapabilir. Burada mesele yalnızca bir tuvalet değil. Kastettiğimiz şey, üniversitemizdeki tüm binalarda ve tüm kampüslerimizde engellilere yönelik olması gereken asansörler dahil, erişilebilirlik projelerini gerçekleştirme çabamızdır" dedi.

"Konuşmanın tamamı dinlense mesele net anlaşılırdı"

Engelli öğrenci ile arasında geçen diyaloğu anlayan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Devletimiz bunu yapmaya muktedirdir. Ancak bu süreç zaman alabiliyor. Bu bağlamda bana bir metodoloji sunmasını istedim. ‘Bir metot belirtmen lazım’ dedim. Zaten konuşmalardan da anlaşılacağı üzere bunu detaylandırdım. ‘Sen bunun nasıl olacağını biliyorsun’ dedim. Orada bazı kişiler çarpıttı. ‘Biz mi kaynak bulacağız?’ dediler. Ben de, ‘Bu çok şık bir şey olmuyor. Size kaynak bulun demiyorum’ anlamında açıklamalar yaptım. Aslında konuşmanın tamamı dinlense mesele net anlaşılırdı. Ama sonuç itibarıyla, bu öğrenci için gerekli tuvalet yapıldı. Üniversitemizde kimsenin tuvalet yardımı yapmasına gerek yok. Devletimiz güçlüdür" diye konuştu.

"Üzüntü duyuyorum ama bu durum benim heyecanımı kırmaz"

Çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Cantürk, "Tüm bu çalışmalar dışında, o gün spontane bir konuşma sırasında alınan görüntüler konuşmanın bütününden koparılarak, üniversitemizin adına yürüttüğümüz çalışmalar göz ardı edilerek, basına maksatlı bir şekilde servis edilmiştir. Üzüntü duyuyorum ama bu durum benim heyecanımı kırmaz. Heyecanım öğrencilerle birlikte olmak, onlara yük değil, destek olmaktır. Öğrencilerimizle yine yürüyüş yapacağım, yine sohbet edeceğim, yine her türlü etkinliklerinde yanlarında olacağım. Kimse bundan şüphe etmesin. Kimse buradan kendine bir pay çıkarmasın" şeklinde konuştu.

"Biz siyasetçi değiliz, biz samimi konuşmacıyız"

Rektör Cantürk, son olarak şu ifadeleri kullandı; "Ben öğrenen bir üniversitenin, öğrenen ama öğretmeye çalışan da bir rektörüyüm. Öğrencilerimizin babasıyım, amcasıyım, kardeşiyim, hocasıyım, rektörüyüm. Sonuç itibarıyla onlarla birlikte olmaktan hep mutlu oldum. Bundan sonra da mutlu olmaya devam edeceğim. Biz siyasetçi değiliz biz samimi konuşmacıyız."