Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, "İklim İçin Geri Dönüşüm Sıfır Atık" projesi kapsamında önemli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Ali Kaya tarafından gerçekleştirilen "Kırık Çiniler" atölye çalışması ile geri dönüşüm ve sanat buluştu.

Etkinliğe Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Veysi Deniz ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum katıldı. Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü’nün düzenlediği bu etkinlik, sanat aracılığıyla geri dönüşüm bilincinin oluşturulması için önemli bir adım oldu.