Kütahya’da Türkiye Çevre Haftası, "Çevrene İyi Bak" mottosuyla coşkulu etkinliklerle kutlandı. 30 Mayıs 2025 tarihinde Sera AVM’de gerçekleştirilen program, Kütahya Valiliği himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Etkinliğe çok sayıda vatandaşın yanı sıra kamu kurumları, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. Özellikle çocuklar, çevre müfettişi kimlikleriyle atölye çalışmalarında aktif görev aldı. Programda, plastik kirliliğine dikkat çekmek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla birbirinden renkli ve öğretici etkinlikler yer aldı.

Geri dönüşüm ürünlerinin sergilendiği alanda, el emeğiyle hazırlanan eşyalar ilgiyle incelendi. Atık yağlardan mum yapımı, yüz boyama etkinlikleri, kozalak yemlikler gibi doğaya katkı sağlayan uygulamalar katılımcıların beğenisini topladı.

Günün en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise Kızılay Gülsüm Güral Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı çevre temalı moda defilesi oldu. Minik öğrencilerin geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırladığı kıyafetler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinlik sonunda konuşan Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan, programa katkı sağlayan tüm kurum ve katılımcılara teşekkür ederek, "Çevrene iyi bak, geleceğine sahip çık" mesajını yineledi.

Katılımcılar, günün anısına çekilen fotoğrafların yer aldığı albümü incelemeye davet edildi.