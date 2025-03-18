Kütahya Belediyesi’nin katkılarıyla, Kütahya Bilim Sanat Kültür ve Tanıtım Federasyonu (KÜTAF) tarafından düzenlenen Çanakkale Şehitleri Karma Sergisi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında ziyaretçileriyle buluştu.

AVM’de açılışı gerçekleştirilen sergiye, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı. Çanakkale ruhunu yansıtan eserlerin ve sanatsal çalışmaların yer aldığı sergide, ziyaretçiler destansı zaferin izlerini sanat aracılığıyla hissetme imkanı buldu. Açılışta konuşan Başkan Kahveci, Çanakkale Zaferi’nin milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde yansıttığını belirterek, "Bu kıymetli sergi, tarihimizi sanatla yaşatma adına büyük bir anlam taşıyor. Geçmişimize sahip çıkarak, gelecek nesillere bu ruhu aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kahveci, günün anlam ve önemine dikkat çekerek serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.