Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan içerisinde 4 kişinin bulunduğu araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Vefa Mahallesi Barlar Bölgesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde B.T., C.Y., K.S. ve S.M.O. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların yapılan kaba üst aramasında ve GBT sorgulamalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, araç içerisinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve toplam 16 adet fişek ele geçirildi. 4 şahsa Kabahatler Kanununun ilgili maddesi uyarınca idari işlem yapıldı.

Şahıslar ele geçirilen 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 16 adet fişek ile birlikte Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.