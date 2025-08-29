Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlyas Aslan, araç sayısındaki artışın en önemli sebebinin motosikletler olduğunu belirtti.

Aslan, 50 cc’ye kadar olan motosikletlerde ehliyet zorunluluğu bulunmadığını ancak plaka takma mecburiyeti olduğunu hatırlattı. İlyas Aslan, "Araç sayısının fazlalığı elimizdeki motosikletlerden kaynaklanıyor. Türkiye’de şu anda motosikletler trafik istatistiklerinde araç olarak sayılmıyor ama plaka zorunluluğu var. Bir caddeye çıkarken ‘ben çıkayım da o dursun’ anlayışıyla yapılan dikkatsizlikler kazalara sebep oluyor. Ayrıca bazı motosikletler trafiğe kapalı alanlara girip yayalara çarpabiliyor. Bu nedenle plaka zorunluluğu getirildi" dedi.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Aslan, plaka bastırırken yasal ölçülerdeki plakaların alınması gerektiğini belirterek, küçük ebatlı plakaların geçersiz olduğunu ve ağır cezalar doğurduğunu vurguladı.

Kütahya’da araç sayısı nüfusu geçti, 275 bin 597 taşıt kayda girdi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 275 bin 597’ye yükseldi. Böylece kentteki araç sayısı, 2024 yılı nüfus sayımına göre 275 bin 111 olan il merkez nüfusunu geride bırakarak yeni bir rekora ulaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz ayında Kütahya’daki araç sayısı bir önceki aya göre 2 bin 376 artış gösterdi. Kentte en fazla araca 126 bin 38 ile otomobiller sahip olurken, 66 bin 892 motosiklet ikinci, 37 bin 924 traktör ise üçüncü sırada yer aldı.