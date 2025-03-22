Kütahya’da 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 4’üncü katında S.Ç.’ye ait dairede başlayan yangın kısa sürede tüm binayı etkiledi. Yoğun duman nedeniyle apartmanın üst katlarında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra kontrol amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, evde oluşan maddi hasarın büyümesini engelledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA