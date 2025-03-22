11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gazeteci Oktay Ensari’nin hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Oktay Ensari’nin vefatına ilişkin yayımladığı mesaj şu şekilde:

"Siyasete ilk başladığım günlerden beri tanıdığım çalışkan, dürüst, başarılı bir gazeteci olan Oktay Ensari’nin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Rahatsızlığı sırasında zaman zaman arayarak kendisine moral vermiştim. Her zaman tarafsız bir şekilde mesleğini yapan Ensari’nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Kayseri’nin en kıdemli, duayen gazetecilerinden birini kaybetmekten dolayı da Kayseri basın camiasına taziyelerimi iletiyorum."