Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen "Anton Çehov Gecesi" adlı tiyatro etkinliği, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Dünya tiyatrosunun önemli yazarlarından Anton Pavloviç Çehov’un seçme eserlerinin sahnelendiği etkinlik, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Tek perdede sunulan "Ayı", "Tütünün Zararları" ve "Bir Evlilik Teklifi" adlı oyunlar, tiyatroseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sahne performanslarıyla büyük alkış alan oyuncular Ahmet Kepenek, Asuman Albayrak, F. Betül Sert Uslu, Göksel Canlıdinç, Kayra Ege Albayrak, Rana Kurtuluş ve Serhan Güler’e, yönetmen koltuğundaki Yasin Namaz eşlik etti. Etkinliğin ses ve ışık tasarımını üstlenen Zeynep Çakır ise sahneye görsel anlamda ayrı bir değer kattı.

Kütahya Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğin sonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici tarafından oyunculara teşekkür belgeleri takdim edildi.