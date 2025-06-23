Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Haziran Dönemi Meslekî Çalışma Programı" kapsamında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında öğretmenlere hitap etti.

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen eğitim reformlarına değinen Bakan Tekin; meslekî eğitimde sektör iş birliklerinin önemini, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun getirdiği yenilikleri ve kurulması planlanan Öğretmen Akademileri’ne ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Öğrencilerin yalnızca akademik başarıyla değil, aynı zamanda değerler eğitimiyle bütüncül bir gelişim göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Canlı yayın, Kütahya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de ilgiyle takip edildi. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Atölyesi’nde gerçekleştirilen çevrim içi toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Okul Müdürü Halil Kurt ve okul öğretmenleri katıldı.

Program, öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini paylaştığı etkileşimli bölümlerle zenginleşti. Katılımcılar, eğitim politikalarına ilişkin görüş ve önerilerini doğrudan Bakanlıkla paylaşarak sürece katkı sundu.