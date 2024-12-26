Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen “Ahmet Uluçay Anma Gecesi ve Sinema Gösterimi” etkinliğinde, sanatseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Türk sinemasının usta isimlerinden merhum Ahmet Uluçay, “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmiyle anıldı. Etkinlikte, Uluçay’ın sanata ve sinema dünyasına olan katkıları bir kez daha hatırlanırken, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uluçay’ın eserleriyle bıraktığı kalıcı izlere değinerek, “Onu rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.

Ahmet Uluçay’ın ailesi ve yakın dostlarının yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, emeği geçenlere teşekkür belgeleri Başkan Kahveci tarafından takdim edildi. Samimi ve duygusal anlara sahne olan etkinlik, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Başkan Kahveci, etkinliğe katılım göstererek bu özel geceye anlam katan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Ahmet Uluçay kimdir

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde 2 Aralık 1954’te dünyaya gelen, ilkokulu bitirdikten bir süre çobanlık yapan ödüllü yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay, inşaat işçiliği, kamyon şoförlüğü, hamallık ve tavukçuluk gibi çeşitli işlerde çalıştı. Filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerde pek çok ödül aldı. Beyin tümörü teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken zatürreye yakalanan iki çocuk babası Uluçay, 30 Kasım 2009’da, 55 yaşındayken vefat etti.