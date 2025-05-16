Kütahya Valiliği, ilin afet risklerine karşı hazırlık düzeyini değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan tarafından Kütahya’nın afetselliği üzerine kapsamlı bir sunum yapıldı. Özkan, özellikle deprem riski başta olmak üzere ilde yaşanabilecek doğal afetlere karşı mevcut hazırlıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Vali Musa Işın, Kütahya’nın ikinci derece deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatarak, afetlere karşı hazırlıklı olmanın yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Son dönemde Simav ve çevresinde meydana gelen depremleri hatırlatan Işın, önleyici tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Köylerde ruhsatsız yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Vali Işın, "Köylerimizde kimse ruhsatsız ev yapmasın. Vatandaşımıza maddi ve işlemsel anlamda tüm kolaylığı sağlayalım" dedi.

Toplantıda ayrıca ilçelerde afet yönetimi planlamaları, kurumlar arası koordinasyon, toplumsal farkındalık çalışmaları ve muhtemel afet senaryolarına ilişkin hazırlık düzeyi ele alındı.

Kütahya Valiliği, il genelinde afetlere karşı hazırlık ve dirençlilik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini duyurdu.