Hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Organize Sanayi bölgesinde yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan aranan ve 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.B. (42) isimli şahıs, yapılan titiz çalışmalar ve takip sonucu Tavşanlı ilçesi Organize Sanayi bölgesinde yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.