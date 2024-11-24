Kütahya Valisi Musa Işın, ildeki tüm yolların açık olduğunu belirterek, okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.

Vali Musa Işın, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda sosyal medya hesabından vatandaşların merakını giderecek bir açıklama yaptı. Vali Işın yaptığı açıklamada, "Köylerimiz dahil tüm yollarımız açıktır. Hava şartlarında bir değişiklik olmadığı takdirde okullarımız eğitimlerine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında öğrencilere ve öğretmenlere olan sevgisini de dile getiren Vali Işın, "Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi seviyoruz. Sağlıcakla kalsınlar" diyerek iyi dileklerini iletti.