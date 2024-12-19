Kütahya Şehir Hastanesi’nde Başhekimlik görevine atanan Doç. Dr. Fatih Ekici, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Hasan Emre Aydın’dan devraldı.

Hastanenin Başhekimlik toplantı salonunda gerçekleştirilen devir teslim törenine, Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Doç. Dr. Ensar Durmuş, Prof. Dr. Hasan Emre Aydın’a Kütahya Şehir Hastanesi’ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, yeni görevi olan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği için başarı dileklerini iletti.

Görevi devralan Doç. Dr. Fatih Ekici’ye de hayırlı olsun temennilerinde bulunan Durmuş, sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğine inandığını ifade etti.

Törende ayrıca Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim vekilliği görevini yürüten Dr. Öğretim Üyesi Erhan Akdemir ile Kütahya Şehir Hastanesi’nde geçici görevde bulunan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gülten Yılmaz’a teşekkür belgeleri takdim edildi.