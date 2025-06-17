Anne ve Bebek Dostu Hastane unvanına sahip Kütahya Şehir Hastanesi, anne sütü ile beslenmenin önemine dikkat çekmek ve sağlık çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Eğitime; ebe, hemşire, doktor başta olmak üzere anne ve bebekle birebir temas halinde olan tüm sağlık çalışanları katıldı. Program kapsamında, danışanlardan ya da çevreden gelen sorulara doğru ve etkili şekilde cevap verebilmeleri amacıyla, katılımcılara "Anne Sütü ve Emzirme" konularında detaylı bilgiler verildi.

Eğitimlerde, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesinin önemi vurgulanırken, 6 aydan sonra uygun ek gıdalarla birlikte emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesinin gerekliliği anlatıldı. Ayrıca, anne sütünün içeriğinde bulunan ve bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren faktörlerin, çocuk sağlığının korunması açısından taşıdığı değere dikkat çekildi.

Kütahya Şehir Hastanesi yetkilileri, anne sütünü "en değerli ve doğal besin kaynağı" olarak tanımlayarak, bu eğitimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.