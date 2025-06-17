Kütahya Belediyespor, tarihinde bir ilki gerçekleştirerek basketbol branşında Milli Takıma sporcu göndermenin gururunu yaşıyor. Kulüp bünyesinde yetişen genç ve yetenekli basketbolcu Zeki Akant, 3x3 U-23 Yaş Altı Türkiye Milli Takımı’na seçildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Zeki Akant’ın milli formayı giyecek olmasının büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basketbolcumuz Zeki Akant’ın U-23 3x3 Türkiye Milli Takımı’na seçilmiş olmasından büyük bir sevinç duyuyoruz. Kulüp tarihimizde ilk kez bu branşta Milli Takımımıza sporcu kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Sporcumuzu tebrik ediyor, milli formayla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine gönülden inanıyoruz."

Kütahya Belediyespor, gençlerin yanında olmaya, sporu ve sporcuyu desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.