Pekmez Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Projesi tanıtım toplantısının ardından Kütahya Valisi Musa Işın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, milletvekilleri, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve bölge esnafıyla birlikte projeye dahil olan alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Işın, bölgedeki esnaflarla bir araya gelerek projeye ilişkin talep ve önerilerini dinledi. Projenin yalnızca fiziksel bir dönüşüm olmadığını vurgulayan Vali Işın, "Bu çalışma, Kütahya’nın tarihi ve kültürel kimliğini yeniden canlandırmak adına büyük bir adım olacak." dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ise inceleme sırasında yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Kütahya’nın tarihi dokusunu yaşatacak projelerin devam edeceğini belirtti.

Gerçekleştirilen saha incelemelerinin ardından projeye ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve restorasyon sürecinin hızlı ve aslına uygun şekilde yürütülmesi için çalışmaların en kısa sürede başlatılacağı ifade edildi.