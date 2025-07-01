Kütahya Öğretmen Akademileri’nin kapanış programı, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Program, Tavşanlı Kızılay Konağı’nda coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi. Kapanış törenine Adalet Komisyon Başkanı Osman Turan, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, akademiye katkı sağlayan öğretmenler ve değerli paydaşlar katıldı.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Küçükkağnıcı, konuşmasında öğretmen akademilerinin ilçe eğitim camiası için önemini vurgularken, katılım sağlayan tüm öğretmenlere ve katkı sunan paydaşlara teşekkürlerini iletti. Kapanış programında düzenlenen çeşitli yarışmalar izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, Tavşanlı Belediyesi Türk Halk Müziği Ekibi’nin sahne performansı geceye müzikal bir renk kattı.

Akademi sürecine atölyeleriyle değer katan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Ömer Şavlı ve Deri İşleme Ustası Hasan Hüseyin Karatepe’ye teşekkür plaketleri takdim edildi. Programa katılan öğretmenlere de katılım belgeleri verilerek emeklerine teşekkür edildi.

Öğretmenlerin birlik ve dayanışma içinde geçirdiği bu anlamlı gece, alkışlar ve güzel temennilerle sona erdi.