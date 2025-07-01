İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde alevlerle mücadele sürerken, Buca ilçesinde de ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Hava ve kara araçlarına takviye yapılmasının ardından çalışmaların iyiye gittiği öğrenildi.

Yangın saat 12.09 sıralarında Zafer Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Saat 12.21’de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, havadan; 2 uçak ve 2 helikopter ile karadan; 6 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ile müdahaleye başladı. Daha sonra ekiplere takviye yapılarak müdahale 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer ile devam ettirildi.

Çalışmaların iyiye gittiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.