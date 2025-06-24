Kütahya Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Haziran dönemi mesleki çalışma programında öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı çerçevesinde Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz’un da eşlik ettiği toplantıda, eğitim süreçlerine dair istişarelerde bulunuldu.

Müdür Yılmaz, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel ilkelerinden ve beşinci sınıflarda başlayan yeni uygulama sürecinden söz ederek, öğretmenlerin sahadaki gözlemlerinin bu sürece yön verecek en değerli katkı olduğuna dikkat çekti. Öğrencilere temel beceri ve değerlerin kazandırılmasının önemine vurgu yapan Yılmaz "Bu çocuklar bizim yarınımız, umudumuz, izzetimiz, onurumuzdur. Onlara karşı asgari düzeyde sorumluluğumuzu yerine getirmek, en temel görevimizdir" ifadelerini kullandı.

"Velilerle iş birliği önemli"

Konuşmasında velilerle iş birliğinin önemine de değinen Müdür Mustafa Yılmaz, çocukların akademik başarısının yanında toplumsal hayata güçlü bireyler olarak hazırlanabilmesi için veli desteğinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, yetenek yönelimli okul tercihlerinin artırılması ve mesleki eğitime yönlendirmenin gerekliliği üzerine örneklerle dikkat çekti.

Mesleki eğitimin gerekliliğini çeşitli yaşanmış örneklerle açıklayan Yılmaz, " Gençlerimizi erken yaşta yeteneklerine göre yönlendirmek hem bireysel mutluluk hem de toplumsal kalkınma açısından hayati önemdedir" dedi.

Toplantının sonunda öğretmenlerin taleplerini dinleyen Müdür Yılmaz, gerçekçi ve uygulanabilir okul projelerine daima destek verdiklerini ifade ederek, "Yeter ki bir gayretiniz olsun. Allah da yardım eder. Gelin, el birliğiyle güzel bir hikaye yazalım. Başkahramanı öğrencilerimiz ve siz değerli öğretmenlerimiz olsun" sözleriyle eğitim ailesine olan güvenini yineledi.