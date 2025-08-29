Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "2. Ulusal Sıfır Atık Yarışması"nda Kılıçarslan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Abdulrahman Alı Rıyadh Alhasani Türkiye birincisi oldu.

Başarı kazanan öğrenci, İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Kılıçarslan Anadolu Lisesi Müdürü Erol Köse ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Mehmet Ödemiş de eşlik etti.

Öğrencinin özgün ve anlamlı çalışmasının önemli bir başarıya imza attığını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yılmaz, "Bu gurur verici sonuçtan büyük memnuniyet duyuyoruz. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.