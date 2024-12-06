Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Ortaöğretim Hizmetleri Şube Müdürü İrfan Kanık, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Başyiğit, eğitim süreci ve okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.

Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. İslam âlimlerinden İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin hayatından örnekler paylaşan Başyiğit, dini eğitimin önemine dikkat çekti. Ayrıca, namazın Müslümanlar için temel bir ibadet olduğunu vurgulayarak öğrencilere bu konuda teşvik edici konuşmalar yaptı.

8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Başyiğit, eğitim hayatlarını planlarken hedef belirlemenin önemini dile getirdi. "Hedefiniz yoksa başarıya ulaşamazsınız," diyen Başyiğit, öğrencileri en iyi liseleri kazanmak için çalışmalarını yönlendirmeleri konusunda teşvik etti.

Başyiğit, LGS hazırlık sürecinde daha verimli çalışmanın yolları hakkında şu önerilerde bulundu: "Günü tekrar ederek ve konuya dair soru çözerek değerlendirin.Eksik olunan konuları yatmadan önce gözden geçirin.Bu yöntemin, beynin öğrenme sürecini desteklediğini belirten Başyiğit, Süleyman Belediyeoğlu’nun bu konudaki uzman görüşlerine de atıfta bulundu."

Ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Hasan Başyiğit ve İrfan Kanık, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.