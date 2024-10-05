Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi, Öğrencileri, 6-7 Ekim 2024 tarihlerinde Kuveyt’te düzenlenecek olan “Fadia Al-Saad Al-Sabah Science 2024” bilim, proje yarışmasında Türkiye’yi lise kategorisinde temsil etmeye hazırlanıyor.

Öğretmenleri Eray Kanpak ve Zeki Kilitci’nin rehberliğinde hazırlanan proje, 10. sınıf öğrencisi Şule Yılmaz ile 12. sınıf öğrencileri Ayşenaz Çiftçi ve Gözde Kumsal Özüçelik tarafından sunulacak. Projenin konusu ise, “Derin Öğrenme ile Güvenli Mantar Toplama ve Tüketim” olarak belirlendi. Bu yenilikçi çalışma, yapay zeka ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak mantar türlerini analiz ediyor ve tüketilebilirlik durumunu anında kullanıcılara bildiriyor.

Projeleriyle dikkat çeken Nafi Güral Fen Lisesi öğrencilerinin amacı, Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek ve projelerini küresel platformda tanıtmak.

Öğrencilerinin bilimsel projelerde elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını söyleyen Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç, “ Fadia Al-Saad Al-Sabah Science 2024 yarışmasına katılacak olan ekibimiz, inovatif düşünceleri ve özverili çalışmalarıyla öne çıktı. Derin öğrenme ve yapay zeka gibi ileri teknolojileri kullanarak böyle bir proje geliştirmiş olmaları, sadece okulumuza değil, ülkemize de büyük bir değer katıyor. Öğrencilerimizin bu uluslararası platformda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tam. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.