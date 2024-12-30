Kütahya’da Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması çerçevesinde, çeşitli noktalarda geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması çerçevesinde il geneli polis sorumluluk bölgesinde, 75 umuma açık işyeri, 35 metruk bina, 28 park ve bahçe, 14 oyun salonu ve internet cafe kontrol edildi. Bin 792 şahıs sorgulandı. Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs, ifadeye yönelik aranan 3 şahıs yakalandı. Toplam 9 aranan şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. 3 İran uyruklu yabancı şahıs çalışma izni bulunmadığından İl Göç İdaresine teslim edildi. Narkotik madde ele geçirilen 2 şahsa işlem yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu yönünden 443 araç ve sürücü kontrol edilirken, 58 araç sürücüsüne 93 bin 261 TL idari para cezası uygulandı.