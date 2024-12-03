Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kendisini ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat ile iş birliğini artırmaya yönelik konuları ele aldıklarını ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

Başkan Kahveci, yaptığı açıklamada, belediyeler arasında güçlü iş birliği ve dostluk bağlarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu belediyemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Kıymetli misafirimiz ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına önemli konuları değerlendirme fırsatı bulduk."

Nazik ziyaretleri ve paylaşımlarından dolayı Başkan Bakkalcıoğlu’na teşekkür eden Kahveci, çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşmede, iki belediye arasında iş birliğini artırmaya yönelik konuların ele alındığı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.