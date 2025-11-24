Kütahya Antikacılar Derneği tarafından düzenlenen 34. Antika Pazarı, bu ay klasik araba sergisine ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllarda da büyük ilgi gören sergi, yoğun talep üzerine yeniden gerçekleştirildi. Pazar alanı hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerle dolup taştı.

Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. Akgün, "Bugünkü 34. antika pazarımızda klasik araba sergimiz var. Daha önce bir-iki yıl önce yapmıştık. Yoğun istek üzerine ikincisini gerçekleştirdik. Şu anda klasik arabalarımız burada ve katılım oldukça yoğun. Pazarımız tam kapasite dolu. Şehir dışından yüzde 80-yüzde 90 oranında misafirimiz var. Halkımız hareketli, esnafımız memnun. Bize destek veren halka, esnafımıza ve klasik araba getiren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerin ilgisi de oldukça yüksek. Her şey çok güzel Kütahya’mızda." dedi.

Akgün ayrıca, Kütahya Antika Pazarı’nın her ayın dördüncü haftasında kurulduğunu hatırlatarak tüm Türkiye’den antika severleri davet etti.