Aksaray’da kırmızı ışıkta geçen otomobil polisin takibi sonucu yakalanırken, plakadan sorgulanan araçta kusur üzerine kusur çıktı. Sigortasız ve muayenesiz çıkan araca, cam filmi ve kırmızı ışık ihlali de eklenince 5 bin 208 lira ceza kesildi.

Olay, Bahçesaray Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üniversite yolundaki ışıklı kavşakta bekleyen sivil asayiş ekibi 68 AEB 097 plakalı hafif ticari aracın kırmızı ışıkta geçtiğini gördü. Bunun üzerine aracın peşine düşen ekipler çok geçmeden aracı durdurdu. Ehliyet kontrolünden geçirilen sürücü M.M.G.’nin kullandığı araç plakasından sorgulandı. Yapılan sorgulamada aracın muayenesiz ve sigortasız olduğu tespit edilirken, ayrıca ön ve yan camlarda koyu cam filmi olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücü ve araca muayenesizlikten, sigortasızlıktan, cam filmi ve kırmızı ışık ihlali olmak üzere 4 ayrı kural ihlalinden toplam 5 bin 208 lira ceza kesildi.