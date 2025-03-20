Kuşadası Belediyesi tarafından kentin kırsal mahallerinde tarımsal faaliyette bulunan üreticiler ile sağlıklı beslenmek isteyen tüketicileri aracısız buluşturmak amacıyla her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan Yerel Üretici Pazarı büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2019 yılında açıldığı ilk günden bu yana uygun fiyata doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi olan yerel üretici pazarının tezgâhlarını her Perşembe günü mevsimlik gıda ürünleri süslüyor. Kuşadası’nın kırsal mahalleleri olan Kirazlı, Caferli, Çınar ve Soğucak’ta yaşayan yerel üreticilerin iyi tarım uygulamaları ile ürettikleri mevsimlik ürünlerini satışa sunduğu pazar tezgâhları, ilkbaharın gelişi ile birlikte bin bir çeşit Ege otu ile şenlenirken yöreye has zeytin, zeytinyağı, incir gibi ürünler de büyük ilgi görüyor.

Kadınlar tarafından üretilen ev yapımı sirke, reçel, turşu gibi ürünlerin yanı sıra keşkek, sarma, aşure, içli köfte, otlu börek gibi yerel tatlar da pazarın en çok rağbet gören ürünleri arasında yer alıyor. Doğal yollarla üretilen yumurta, bal ve süt tazelik ve lezzetleri ile dikkat çekerken el açması gözleme ve bazlama tezgâhları ise pazara ayrı bir renk katıyor.