Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yapımı tamamlanan yeni sağlık hizmet binası, 4 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılıyor.

Aydın Valilisi Yakup Canbolat tarafından yapılan açıklamada, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu içeren yeni hizmet binasının aynı çatı altında vatandaşlara sağlık hizmeti sunacağı belirtildi. Açıklamada, "Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu içeren yeni hizmet binasını 4 Ağustos Pazartesi günü hizmete açıyoruz. Aydın’ımıza hayırlı hizmetlere vesile olsun" ifadelerine yer verildi.

Yeni sağlık kompleksi ile birlikte ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin daha koordineli ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.