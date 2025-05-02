2019 yılından bu yana kararlılıkla uyguladığı sıfır işgaliye kuralı ile cadde, sokak ve çarşılara düzen getiren Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Mayıs ayının gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı konuklarını en iyi şekilde karşılamak üzerine hazırlıklarına hız veren Kuşadası Belediyesi ekipleri, kent ekonomisinin can damarı olan turistik çarşıları da sezona hazırlıyor.

Kamusal alanları işgal ederek düzeni bozan işletmelere ödün vermeyen Kuşadası Belediyesi’nin kent genelinde devam eden denetimlerinin son durağı turistik çarşılar oldu. Barbaros Bulvarı, Sağlık ve Kahramanlar caddeleri ile Kaleiçi, Grand ve Orient Bazaar’da denetim yapan Zabıta ekipleri, sıfır işgaliye kuralını ihlal ederek yolları, kaldırımları ve kamusal alanları işgal eden esnafa gerekli uyarılarda bulundu. İşletme sahiplerinden yüksek sezon başlamadan önce gerekli hazırlıklarını tamamlamasını isteyen ekipler, yapılan uyarılara rağmen işgaliye kurallarına uymamakta ısrar eden işletmelere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.