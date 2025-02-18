Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, deniz çöpleri, sucul istilacı türler ve hayalet av araçları konularında bilgilendirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Kuşadası ilçesinde ekipler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı süresince ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, denizleri tehdit eden çevresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla "Deniz Çöpleri, Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları" konulu eğitimler düzenledi. Eğitimde öğrencilere, denizlerde biriken plastik ve diğer atıkların ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Ayrıca, denizlere zarar veren istilacı türler ve hayalet ağ olarak bilinen terkedilmiş av araçlarının deniz canlılarına nasıl tuzak kurduğu örneklerle açıklandı. Ayrıca öğrenciler, denizleri korumanın yollarını öğrenirken interaktif etkinliklerle konuyu pekiştirdi. Eğitim sonunda, öğrenciler kendi çevrelerinde farkındalık oluşturmak için harekete geçmeye teşvik edildi. Eğitim programı kapsamında Kuşadası İkiçeşmelik Ortakulu’nda 21 öğrenciye, ve 2 özel lisede toplam 167 öğrenciye "Deniz Çöpleri, Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları" konulu eğitimler verildi.