Kuşadası Kaymakamlığı’nda, Kaymakam İbrahim Keklik başkanlığında deprem toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündem maddesi, Ege Denizi’nde meydana gelen depremler ve bu depremlerin Kuşadası’na muhtemel etkileri oldu. Afet risklerine karşı alınması gereken önlemler, ilçe genelinde yürütülecek çalışmalar ve afet sonrası koordinasyon konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

İlgili kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi adına yapılacak çalışmaların önemine vurgu yapılan toplantıda, afet senaryolarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği ifade edildi.

Kaymakam İbrahim Keklik, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, Kuşadası’nın deprem riski taşıyan bir bölgede bulunduğunu belirterek, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak, koordinasyonu en üst seviyede tutmak ve halkımızın güvenliğini sağlamak öncelikli görevimizdir. Tüm kurumlarımızla iş birliği içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yalçın Mumcu ve AFAD görevlileri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. O. Nuri Özdoğan, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Egeport Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, diğer oda başkanları ve tüm kurum müdürleri katılım sağladı.